Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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