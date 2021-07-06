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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

06.07.2021 12:10
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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