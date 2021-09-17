MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ/PDY mensubunun yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ/PDY mensubunun yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.



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