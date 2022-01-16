Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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