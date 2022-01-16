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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

16.01.2022 15:54
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Yunanistan, Milli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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