MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 6'sı FETÖ terör örgütü üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA, -