MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız sürdüğü belirtilerek, "İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.