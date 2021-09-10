Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi Edirne'de yakalandı - Son Dakika

Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.

Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı

2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı