Yunan unsurlarının dövüp aç bıraktığı 35 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından dövülen, aç ve susuz rehin tutularak yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt İşli - Engin Yağcı/İHA)