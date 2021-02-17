MSB: Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

MSB: Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
17.02.2021 11:38
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmak üzereyken kurtarıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmak üzereyken kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmak üzereyken kurtarılarak Edirne'deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadesine yer verildi.
Son Dakika Cem Adrian'ın gömleği için bıraktığı linkten köy okullarına yardım sayfası çıktı İstanbul'da kar yağışıyla ilgili tahminlerde değişiklik: Cuma sabahına kadar devam edecek Mehmet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor "Ekrem başkan, Barcelona-PSG maçını izle" diyen takipçisine İmamoğlu'ndan yanıt: Ozan Kabak'ı izliyorum Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası Kylian Mbappe, Barcelona'ya Camp Nou'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti