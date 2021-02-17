MSB: Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmak üzereyken kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmak üzereyken kurtarılarak Edirne'deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadesine yer verildi.