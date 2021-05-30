MSB: "Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" - Son Dakika

MSB: "Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir"

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapması MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapması MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu. (2)

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