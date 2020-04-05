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MSB: "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale...
6 saat önce
MSB: "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi"
MSB: "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi"
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:14 Kaynak: AA
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