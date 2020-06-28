MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:37 Kaynak: AA
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