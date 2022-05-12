Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

12.05.2022 11:51
Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber | Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... Son dakika: MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz...

Zeytin Dalı, Saldırı, Taciz, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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