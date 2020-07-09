MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 2 terörist gözaltına alındı - Son Dakika

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 2 terörist gözaltına alındı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 2 terörist gözaltına alındı - Son Dakika
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