MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 2 terörist gözaltına alındı - Son Dakika

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 2 terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:41 Kaynak: DHA
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