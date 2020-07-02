MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/ YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:52 Kaynak: DHA
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