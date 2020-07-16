MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini... - Son Dakika
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini...
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/ YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA
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16.07.2020 17:51:29. #1.13#
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