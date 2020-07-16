MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini... - Son Dakika

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini...

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/ YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA

Huzur, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini... - Son Dakika
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