MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini... - Son Dakika

MSB: " Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/ YPG 'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:08

Kaynak: İHA

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