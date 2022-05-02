Son dakika haberleri | Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

02.05.2022 17:31
Son dakika haberleri | Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü mensupları tarafından Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açıldı.

Açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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