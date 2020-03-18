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MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin...
6 saat önce
MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/ YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
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