Son Dakika Haberleri: Msb: 'Zeytin Dalı' Harekat Bölgesinde 1 Asker Şehit Oldu

Msb: 'Zeytin Dalı' Harekat Bölgesinde 1 Asker Şehit Oldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) 'Zeytin Dalı' harekat bölgesinde sürdürülen operasyonel faaliyetler sırasında, 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

Msb: 'Zeytin Dalı' Harekat Bölgesinde 1 Asker Şehit Oldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) 'Zeytin Dalı' harekat bölgesinde sürdürülen operasyonel faaliyetler sırasında, 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:17 Kaynak: DHA

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