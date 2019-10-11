Son Dakika Haberleri: Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit
Son Dakika Güncel Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit

Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:41 Kaynak: DHA
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