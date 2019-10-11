Son Dakika Haberleri: Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit (2)
Son Dakika Güncel Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit (2)

Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit (2)

46 dakika önce

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit (2), System.String[]

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, 11 Ekim'de Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit oldu. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:07 Kaynak: DHA
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