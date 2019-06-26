Son Dakika Haberleri: MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan...
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MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan...

16 dakika önce

MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

MSB:
MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
PKK, 3. Sayfa
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