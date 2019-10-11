MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...
1 saat önce
MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlece yapılan havan saldırısında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:31 Kaynak: İHA
MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlece yapılan havan saldırısında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA
Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı