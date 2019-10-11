Son Dakika Haberleri: MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...

MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...

1 saat önce

MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlece yapılan havan saldırısında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

MSB:

MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlece yapılan havan saldırısında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 19:59:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]