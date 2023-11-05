 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika

MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Son Güncelleme: 05.11.2023 19:31

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üste meydana gelen silah kazası sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üste meydana gelen silah kazası sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:59 Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenildi
20:38 Beşiktaş, TFF'yi fena bombaladı: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız
20:22 10 dakikada 3 gol yediler! Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş
19:49 CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 2. gün! Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi 9 saat gecikti
19:50 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman'a giden uçak, bomba şakası nedeniyle 10 saat gecikmeli kalktı
19:31 MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
18:47 Ali Koç, G.Saray'ın şampiyonluğunda sevinen Büyükekşi'yi fena bombaladı
18:42 Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi
18:37 CHP'li Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 21:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement