MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitleri andı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. Afrin'in terör unsurlarından temizlendiği harekatta 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.