MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı - Son Dakika

MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitleri andı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitleri andı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. Afrin'in terör unsurlarından temizlendiği harekatta 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.
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