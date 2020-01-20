MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı - Son Dakika
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MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitleri andı.

MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitleri  andı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. Afrin'in terör unsurlarından temizlendiği harekatta 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.


Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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