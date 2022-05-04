MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

04.05.2022 09:45
MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytindalı harekat bölgesinde, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytindalı harekat bölgesinde, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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