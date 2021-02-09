MSB, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

MSB, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
09.02.2021 19:21
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Son Dakika: Konya'da 4.7, 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Haziran ayında biz olmayacağız gibi görünüyor Miçotakis'in hadsiz sözlerine Türkiye'den ilk yanıt: Türk askeri Kıbrıs'ta işgal değil barış gücüdür Sivas'ta termometreler son 95 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi Kente bozayı heykeli yapılacağını duyan Bolulular tepki gösterdi! Başkan, Moskova'yı örnek verdi Paylaşımıyla kafa karıştıran Aleyna Tilki, Nasrettin Hoca'nın tarzını kendisine benzetti Başından vurulmuş halde bulunan şahsın eşi de 5 yıl önce intihar etmiş 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü