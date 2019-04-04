Son Dakika Haberleri: MSC Bir Servis Rotasını Daha Türkiye'ye Çevirdi

MSC Bir Servis Rotasını Daha Türkiye'ye Çevirdi

1 saat önce

Mediterranean Shipping Company (MSC) geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni Canada Express 2 servisinin ardından bir servisini daha Türkiye'ye kaydırdığını açıkladı.

MSC Bir Servis Rotasını Daha Türkiye'ye Çevirdi, System.String[]

Yunanistan'ın Pire Limanı üzerinden aktarılan Antalya ithalat ve ihracat yükleri artık Medlog Gemicilik'e ait Türk Bayraklı Gemilerle Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'ndan aktarılacak. Bu sayede artan Asyaport Limanı işlem hacmi ile birlikte; ülkemize döviz girdisi artacak.

Dünyanın en büyük konteyner taşıyıcıları arasında yer alan Mediterranean Shipping Company (MSC) Türkiye'ye desteğini artırarak sürdürüyor. Mart ayı başında yeni servisini duyuran MSC Antalya yükleri için de çalışma başlattı. Yunanistan'ın Pire limanında aktarılarak ithal ve ihraç edilen Antalya yükleri artık ülkemizden aktarılacak. Medlog Gemicilik'in filosunda bulunan 5 adet Türk Bayraklı gemiyle taşınacak olan yükler Tekirdağ Asyaport Limanı'ndan aktarılarak tüm dünyaya bağlanacak. Yeni düzenleme ile Türkiye'nin ilk transit konteyner limanı (Hubport) konumundaki Asyaport'un elleçleme sayısı da artış göstererek ülkemiz döviz girdisine katkı sağlayacak.

Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde, sahibi olduğu transit rejiminde denizyolu ilebasitleştirilmiş usulde taşıma yapma yetkisiyle ilk yüklemesini Medlog Gemicilikile Asyaport limanı'nda gerçekleştirenMSC, yine Asyaport üzerinden Türkiye'nin diğer limanlarına gelecek ya da gidecek yüklerin transit işlemlerini, AB ülkelerinde uygulandığı gibi, basitleştirme izniile yapacak. Böylelikle Antalya ve bölgesinin yükleri daha düzenli ve kolay süreçlerle kabotaj sınırlarımız içerisinde aktarılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:14 Kaynak: Bültenler

Yunanistan, Antalya, Türkiye, Turizm
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı Survivor'da Türk ve Yunan Yarışmacı Arasında Aşk Bombası Patladı! ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSC Bir Servis Rotasını Daha Türkiye'ye Çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]