MSC Cruises 2021 yılında Türkiye limanlarına dönecek - Son Dakika
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MSC Cruises 2021 yılında Türkiye limanlarına dönecek

15 dakika önce

MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıkladı.

MSC Cruises 2021 yılında Türkiye limanlarına dönecek, System.String[]

MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıkladı. İstanbul ve Kuşadası, şirketin seyahat programında önemli limanlar olarak belirlendi


Türkiye'de yeniden yapılanan MSC Cruises, operasyonlarını daha da güçlendiriyor. 2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıklayan şirket, İstanbul ve Kuşadası'nı önde gelen limanlar arasına dahil etti. İki limandan hareketle başlayan turlar programladı. Ege&Adriyatik ve Doğu Akdeniz programlarını gerçekleştirecek olan gemiler ile hem İstanbul hem de Kuşadası, şirketin seyahat programında önemli birer iniş ve biniş limanı olarak belirlendi. MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda Türkiye'ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyacak ve Türkiye'den 10 bin misafiri ağırlayacak. MSC Fantasia, 25'er kez İstanbul ve Kuşadası'na uğrarken, MSC Lirica ise sezon boyunca 23 kez Kuşadası'nı ziyaret edecek.


MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, ise şunları anlattı:


"Yeni yapımızla birlikte öncelikli olarak Türkiye limanları global anlamda Cenova, Marsilya, Barselona, Dubai gibi iniş ve biniş limanı olarak belirlendi. Tüm MSC ofisleri, doğrudan sistemden İstanbul ve Kuşadası için satış yapabilecek. Böylece farklı ülkelerden gelecek yolcular, İstanbul ve Kuşadası'nı günübirlik gezmek yerine, Türkiye'ye uçarak, gemiye doğrudan buradan katılabilecek." - AYDIN

Kuşadası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
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