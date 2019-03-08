Son Dakika Haberleri: Msc'den Türkiye'ye Genişletilmiş Yeni Servis

Msc'den Türkiye'ye Genişletilmiş Yeni Servis

34 dakika önce

Mediterranean Shipping Company (MSC) İtalya-Cenova, İngiltere-Liverpool ve Kanada-Montreal'e direkt uğrak yapacak yeni servisini 8 Mart'tan itibaren hizmete sokuyor.

Msc'den Türkiye'ye Genişletilmiş Yeni Servis, System.String[]

Yeni servisin adı Canada Exspress 2. Bu servis ile Yunanistan'ın Pire Limanı'na gidecek yükler artık Tekirdağ Asyaport'tan aktarılacak.

Küresel taşımacılıkta dünya lideri olan ve her fırsatta Türkiye'ye desteğini ortaya koyan Mediterranean Shipping Company (MSC), yeni servisi ile yüklerin aktarma yapmadan direkt olarak İtalya, İngiltere ve Kanada'ya gönderimini sağlıyor. MSC, mevcut Batı Akdeniz hattı uğraklarını tekrar düzenledi ve servisten Yunanistan'ın Pire Limanı'nı çıkardı. Pire uğrağı yerine İtalya-Cenova, İngiltere- Liverpool ve Kanada- Montreal uğraklarının eklendiği yeni servise Canada Express 2 adı verildi. Pire uğrağının servisten çıkmasıyla Tükiye'deki ihracat yükleri Asyaport üzerinden direkt olarak taşınacak ve bölge ülkelerinden gelen aktarma yükleri yine Asyaport aracılığıyla ülkemizden gönderilecek.

Yeni serviste; Valencia - Castellon De La Plana – BarcelonaİzmirGemlikGebze – Tekirdağ – Genoa – Fos Sur Mer – Barcelona – Valencia – Sines – Liverpool – Montreal – Liverpool – Valencia rotasyonu takip edilecek. Canada Express servisi sayesinde, hem ithalat hem ihracat taşımalarında Liverpool ve Montreal limanlarına direkt servis sunulacak. Bunun yanı sıra, Marmara limanlarından Valencia, Castellon ve Barcelona'ya daha kısa transit sürelerle hizmet verilecek.

Servisin ilk gemisi MSC MESSINA, Türkiye'deki ilk uğrağını 8 Mart 2019 Cuma günü Gemlik varışı ile gerçekleştirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:55 Kaynak: Bültenler

İngiltere, İtalya, Türkiye, Kanada, Güncel
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