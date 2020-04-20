MSC Şirketler Grubu'ndan esnafın yaklaşık 2 milyon lira alacağına erken ödeme - Son Dakika

Tekirdağ'daki Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, MSC Şirketler Grubu olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde destek olmak istedikleri esnafın yaklaşık 2 milyon lira tutarındaki alacaklarını vadesinden önce ödeyeceklerini bildirdi.

Soyuer, AA muhabirine, Süleymanpaşa ilçesinin "en büyük özel sektör işvereni" sıfatını taşıyan grup şirketlerinin, 16 Nisan'a kadar kabulü yapılmış, bekleyen bütün faturalarını çarşamba gününe kadar ödeyeceklerini söyledi.

Ödemesi ileri tarihlerde olan 140 firmaya ait yaklaşık 2 milyon liranın 30-45 gün önceden firmaların hesaplarına yatırılacak olmasının esnafa destek sağlayacağını belirten Soyuer, şöyle devam etti:

"1960 ihtilalinden itibaren Türkiye'de ve dünyada yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik bütün negatif olayları içinde yaşayarak hatırlıyorum. Bugün yaşananlar hiçbirine benzememekte ve ölçülememektedir. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi değerlendiremezsiniz, ölçüp biçip değerlendiremediğiniz her şeyden de korkarsınız. Dünyada ve ülkemizde çalışan da çalıştıran da ürküyor hatta korkuyor. Ürkmek, korkmak çare değil. İnsanlar kendi hasar tespitlerinden başlayarak gelecek işlerini ve hayatlarını düşünmeye başlamalı."

Soyuer, ramazan ayı öncesi sundukları katkının Tekirdağ esnafını rahatlatacağını dile getirdi.

Verimli üretim ve tasarrufun önemine işaret eden Soyuer, "Hayatın her dalında bunu gerçekleştirebilenlerin, bugünleri de daha az hasarla atlatabileceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Şirketlerinde Tekirdağ doğumlulara çalışma önceliği verdiklerini, piyasa ihtiyaçlarını da eşit şartlarda Tekirdağ'daki firmalardan karşılamaya çalıştıklarını anlatan Soyuer, şunları kaydetti:

"Aldığımız malın ve hizmetin ödemesini 30-40 gün arasında bir vadede yaparken, nakit akışının kesildiği, işlerin durma noktasına geldiği bu dönemde Tekirdağlı esnafın ileri tarihlerde olan alacaklarını, vadelerine bakılmaksızın 22 Nisan'a kadar ödemeye karar verdik. Farklı uygulamamızın sadece Tekirdağlı esnafımız için olduğunu belirtmek isterim. Esnafımıza ramazan öncesi bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize"