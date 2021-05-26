Msds Nedir? Msds Raporu Nedir? Msds Belgesi Nereden Alınır?

İşverenler ve işçiler GBF-MSDS'i, çevresel zararlar dahil olmak üzere tüm zararlar hakkında bilgi edinmek ve güvenlik önlemlerine dair tavsiye almak için kullanır.

MSDS Nedir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nun kısaltılmış hali olan (MSDS - Material Safety Data Sheet), kimyasal bir malzemenin içermiş olduğu potansiyel tehlikeleri (yangın, sağlık, çevresel ve reaktivite) gösteren ve bu kimyasal ürünlerin nasıl güvenli bir şekilde çalışılacağını gösteren bir belge türüdür.

Kimyasalın içerdiği tehlikeleri, taşıma, depolama, kullanım ve acil durum prosedürleri hakkında önemli bilgiler içerir. MSDS'ler malzeme hakkında malzemenin etiketinde bulunandan çok daha fazla bilgi verir. MSDS'ler genellikle tedarikçi ya da üretici firma tarafından hazırlanır.

MSDS Raporu Nedir?

Msds raporu, işletmelerde kullanılan her tür kimyasalların kullanımı ile ilgili risklerin değerlendirilmesi, tanımlanması ve kontrol edilmesinde çok önemli bir rol oynar. Malzeme güvenlik bilgi formlarının asıl amacı, bir işletmede kullanılan kimyasal maddelerle ilgili bilgiye hızlı bir şekilde erişim sağlamaktır.

Bir işletmede kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının bulundurulması, etkin ve güvenli bir yönetim için en önemli ve gerekli unsurlar arasında yer alır. Aynı zamanda bu formlar, tam bir güvenlik ve sağlık programının geliştirilmesi için önemli bir başlangıç noktası sunar. Diğer yandan bu formların iş yerlerinde Türkçe olarak bulundurulması da yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

MSDS Belgesi Nereden Alınır?

Msds belgesi, Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında TÜRKAK'tan akredite olmuş olan belgelendirme kuruluşları ve mevcut sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcıları tarafından hazırlanmalıdır.

Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcı (MSDS) sertifikasını almak için yeterlilik sınavında başarılı olunması ve gerekli şartlar sağlanması gerekir. Bunun ardından yeterlilik belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alındığı zaman ancak güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanılır.