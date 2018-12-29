Son Dakika Haberleri: Mse'den Damla'nın Macerası

Mse'den Damla'nın Macerası

1 saat önce

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi, çocuklara çevre ve su bilincini aşılamak için 'Damla'nın Macerası' adlı oyunu sahneye koydu.

Mse'den Damla'nın Macerası, System.String[]
Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi, çocuklara çevre ve su bilincini aşılamak için 'Damla'nın Macerası' adlı oyunu sahneye koydu.

Erzurum'un kültür sanat hayatında önemli bir yeri olan Medya Sanat Evi, yeni yıla yeni bir çocuk oyunuyla giriyor. Kadir Sakar'ın kaleme aldığı, Taner Köse'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Damla'nın Macerası' adlı oyun ilk gösterimde büyük ilgi gördü. Her hafta sonu Medya Sanat Evi sahnesinde çocuklarla buluşmayı istediklerini söyleyen yönetmen Taner Köse, "Gelecek nesillere temiz kaynaklar bırakmak her bireyin görevi. Biz de bu bilinçle hareketle çocuklarımıza su ve çevre kavramlarını aşılamak için Damla'nın Macerasını sahneliyoruz. Çocuklar hem eğlenceli bir zaman geçirecek hem de bu kavramları daha iyi öğrenecekler" dedi.

Bu arada tek perde müzikli oyununun dekor ve kostümleri Yalçın Bahadır'a ait. Reji asistanlığını Sündüs Tetik'in yaptığı oyunda ışık Gözde Şenol, müzik ise Habip Çemç imzasını taşıyor. Atakan Çalçalı, Sündüs Tetik, Rukiye Atar, Muhammet Bilici, Özge Akyüz ve Uğur Deliktaş'ın rol aldığı oyunun konuşu ise şöyle: Dünya kuraklıkla mücadele etmektedir. Günlerdir devam eden susuzluk yüzünden hayvanlar hasta olmuş, bitkiler ve ağaçlar kurumuştur. Susuzlukla mücadele etmek için Bulut Abla, Şimşek, Damla Kız, Ağaç ve Bilginus kolları sıvamıştır. Karşılarında ise dünyayı kuraklığa sürüklemekle niyetli olan Kara Duman vardır! Çevre kirliliği, su kullanımı ile ilgili çocukları bilgilendirirken, eğlendiren oyun her hafta sonu cumartesi ve pazar saat 14.00 ve 16.00 'da Medya Sanat Evi sahnesinde yer alıyor. Rezervasyon için 0538 585 89 99 nolu hattın aranabileceği belirtildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:24 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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