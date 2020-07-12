MSE'ye Karadeniz desteği - Son Dakika

MSE'ye Karadeniz desteği

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Sanat Evi (MSE), Karadeniz Tiyatrolar Birliği'nin (KATİB) hazırladığı 'Dijital Tiyatro Oyunları Gösterimi' projesinde yer aldı.

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Sanat Evi (MSE), Karadeniz Tiyatrolar Birliği'nin (KATİB) hazırladığı 'Dijital Tiyatro Oyunları Gösterimi' projesinde yer aldı. MSE, projeye üç oyunla katılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Pandemi sürecinde tiyatrolara destek olmak amacıyla 'Tiyatro Oyunlarının Dijital Platformlarda Gösterilmesi' projesi başlattı. Bakanlığın bu çalışmasını 'çatı kuruluş' olarak üstlenen Karadeniz Tiyatrolar Birliği (KATİB), Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi'ni de projeye dahil etti. Covid-19 nedeniyle oyunları kamera karşısında sahnelediklerini belirten Medya Sanat Evi Genel Koordinatörü Kenan Çinici, 'Yerimde Olsan', 'Sokakta' ve 'Nürnberg Yumurtası' isimli oyunlar ile projede yer aldıklarını belirtti.


Çinici, "Proje kapsamında kayıt altına aldığımız oyunumuzu seyircilerimiz için dijital platformda izlenmeye uygun hale getirdik. Salonların kapalı olduğu bu süreçte hem Bakanlığın konu ile ilgili hızlı bir kararla böyle bir proje açması hem de KATİB'in konuya karşı geliştirdiği duyarlı tavır bizleri son derece sevindirmiştir. Böylesine güzel ve anlamlı bir projede yer almamıza vesile olan KATİB Yönetim Kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Süreci bir an önce atlatıp sahnelerimizin yeniden seyircimizle buluşacağı güzel günleri bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Karadeniz, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin MSE'ye Karadeniz desteği - Son Dakika Magazin
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