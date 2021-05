MSI 2. aşama mücadeleleri devam ediyor! Güncelleniyor - Son Dakika

MSI 2. aşama mücadeleleri devam ediyor, Royal Never Give Up ilk gün DWG KIA'yı yenerek yenilmezlik serisini bozmadı. MSI başladığı günden bu yana 9 maça çıkan Royal Never Give Up, çıktığı tüm karşılaşmalardan zafer ile ayrılarak yenilmezlik serisini devam ettiriyor!

Bugünün karşılaşmaları:

16.00 DWG KIA (M) - (G) Royal Never Give Up

17.00 MAD Lions (G) - (M)Pentanet.GG

18.00 PSG Talon - DWG KIA

19.00 Royal Never Give Up - Cloud9

20.00 PSG Talon - Pentanet.GG

21.00 Cloud9 - MAD Lions

Temsilcimiz geçtiğimiz hafta maalesef turnuvaya veda etmişti. Ancak MAD Lions'ta oynayan temsilcimiz Armut hala turnuvaya devam ediyor. Başarılar Armut!