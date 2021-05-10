MSI 2021'de 4. gün karşılaşmaları tamamlandı! - Son Dakika
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MSI 2021'de 4. gün karşılaşmaları tamamlandı!

MSI 2021'de 4. gün karşılaşmaları tamamlandı!

10.05.2021 16:24

MSI 2021'de 4. gün karşılaşmaları tamamlandı!

MSI 2021'de 4. gün karşılaşmaları bugün A grubunda oynanan mücadelelere sahne oldu. Saat 16.00'da Unicorns Of Love- Royal Never Give Up mücadelesiyle başlayan 4. gün mücadeleleri son maçın ardından bir tiebreak maçına daha sahne oldu. Grup karşılaşmalarını 2-6 skorla bitiren Unicorns Of Love ve Pentanet.GG takımları eşitlik bozma maçı olan tiebreak maçında mücadele ettiler. Pentanet.GG kazanan taraf olmayı başardı.

MSI 2021 4. Gün Sonuçları;

A Grubu;
  • 16.00/Unicorns Of Love (M)- Royal Never Give Up (G)
  • 17.00/ Unicorns Of Love (G)- Pentanet.GG (M)
  • 18.00/ Royal Never Give Up (G)- Pentanet.GG (M)
  • 19.00/ Royal Never Give Up (G)- Unicorns Of Love (M)
  • 20.00/ Pentanet.GG (G)- Unicorns Of Love (M)
  • 21.00/ Pentanet.GG- Royal Never Give Up (G)
  • Tiebreak/ Unicorns Of Love (M)- Pentanet.GG (G)

Bu sonuçlarla A grubu puan durumu;

  • Royal Never Give Up ( 8G- 0M)
  • Pentanet.GG ( 3G- 6M)
  • Unicorns Of Love ( 2G- 7M)

Bu sonuçların ardından Unicorns Of Love MSI 2021'e veda ederken Royal Never Give Up ve Pentanet.GG yoluna devam edecek takımlar olmayı başardılar. MSI 2021'i canlı olarak Twitch üzerinden global olarak Riot Games kanalından, Türkçe yayını ise Riot Games Turkısh kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: MSI 2021'de 4. gün karşılaşmaları tamamlandı! - Son Dakika
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