MSI 2021 grup aşaması değerlendirmesi: Pentanet GG'nin başarısı,RNG-DWG rekabeti - Son Dakika

League of Legends severlerin heyecanla beklediği turnuvasının üç aşamasından ilki olan grup aşaması 11 Mayıs Salı günü oynanan altı karşılaşma ile sona erdi. Grupların ilk iki sırasında yer alarak bir üst tura yükselme hakkı kazanan takımlar belli oldu. Favori olarak gösterilmeyen takımlar kendilerinden beklenen performansın üzerine çıktılar. Aynı zamanda aldığı sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan takımlar oldu. Gelin hep birlikte grup aşamasında neler olduğuna göz atalım.

A GRUBU

Vietnam temsilcisinin COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle turnuvaya katılamaması sonucu üç takımla devam ettirilen A grubunda, maçlardan önce Çin temsilcisi RNG'nin dominant performans göstererek rahatça gruptan çıkacağı tahmin ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Turnuvanın en hızlı galibiyetlerini RNG maçlarında gördük. Rakiplerine göz açtırmadan oynadıkları oyun taraftarlarını fazlasıyla memnun etti. Onlar için şuanda net yorum yapmak rakiplerinin seviyesini de göz önüne aldığımızda sağlıklı olmayacaktır fakat en büyük rakipleri Damwon Gaming olacak gibi gözüküyor.

Grup aşamasının en büyük sürprizine Pentanet GG imza attı. Avusturalya temsilcisi yakından tanıdığımız Unicorns of Love'ı son günde üst üste mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı. Gösterdikleri başarının temelinde kendilerine olan güven duygusu yatıyor. Her maçını son maçmış gibi oynayan Pentanet GG metanın gerekliliklerine bağlı kalmadan farklı seçimlerle (Karthus, Zed,Qiyana)rakiplerini şaşırtmayı başardı.

B GRUBU

Tüm gruplar içerisinde en yakın geçmesi beklenen grup temsilcimiz fastPay Wildcats'in de mücadele ettiği B grubuydu. Her ne kadar LEC şampiyonu Mad Lions diğer takımlara kıyasla güçlü gözükse de onlara karşılık verebilecek PSG Talon vardı. Brezilya ve Türkiye bölgeleri arasındaki fark da aşırı büyük olmadığından dört takımın son güne kadar mücadele vermesi tahmin ediliyordu.

PSG Talon beklenenden daha yavaş başladı. Mad Lions ise maçlara fırtına gibi giriş yaptı. Brezilya temsilcisi Paing Gaming de geçtiğimiz senelere göre çok daha iyi gözüktü. Temsilcimiz fastPay Wildcats için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bireysel olarak yaptığımız basit hatalar ve panik oyunumuz bizi bir adım geri götürdü. Maçlarda istediğimiz üstünlüğü alsak da sonrasında yaptığımız yanlış seçimler galibiyetleri elimizden aldı.

Grup favorisi Mad Lions yalnızca fastPay Wildcats'e takıldı. Pain Gaming'in umudu ise PSG Talon'un temsilcimizi mağlup ettiği son gün maçından sonra tükendi. Turnuva öncesi yapılan tahminlerin çoğu gerçekleşti ve Mad Lions- PSG Talon ikilisi bir üst tura yükselmeyi başardı.

C GRUBU

Gelelim bir diğer merakla beklediğimiz gruba. Damwon Gaming ve Cloud9'ın olduğu grup şüphesiz ki en çok takip edilen karşılaşmalara sahne oldu. Perkz transferinden sonra C9'ın yakalayabileceği başarılar yalnızca kendi taraftarları için değil tüm Leauge of Legends severler için ilgi konusu haline geldi. Grup maçlarına C9 ekibi istediği gibi başlayamadı fakat son gün Damwon karşısında alınan galibiyet ile toparlamayı başardı. Detonation FocusMe beklentilerin üzerine çıkmayı başarsa da gruptan çıkmak için yeterli olmadı. Damwon Gaming ise Dünya Şampiyonası'nda olduğu kadar dominant gözükmese de sürprize şans tanımadan gruptan lider çıkmayı başardı.

İkinci aşama olan 'Rumble Stage' 14 Mayıs Cuma günü 16: 00'da turnuvanın en büyük iki favorisinin karşılaşacağı DWG-RNG maçı ile başlıyor. Tüm maçları türkçe anlatım ile LoLespor ve kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.