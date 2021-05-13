MSI 2021 grup aşaması değerlendirmesi: Pentanet GG'nin başarısı,RNG-DWG rekabeti - Son Dakika

MSI 2021 grup aşaması değerlendirmesi: Pentanet GG'nin başarısı,RNG-DWG rekabeti

13.05.2021 18:55
MSI 2021 grup aşaması değerlendirmesi: Pentanet GG'nin başarısı,RNG-DWG rekabeti, System.String[]

Turnuvanın en büyük favorileri RNG ve Damwon KIA yarın karşı karşıya geliyor

League of Legends severlerin heyecanla beklediği turnuvasının üç aşamasından ilki olan grup aşaması 11 Mayıs Salı günü oynanan altı karşılaşma ile sona erdi. Grupların ilk iki sırasında yer alarak bir üst tura yükselme hakkı kazanan takımlar belli oldu. Favori olarak gösterilmeyen takımlar kendilerinden beklenen performansın üzerine çıktılar. Aynı zamanda aldığı sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan takımlar oldu. Gelin hep birlikte grup aşamasında neler olduğuna göz atalım.

A GRUBU

Vietnam temsilcisinin COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle turnuvaya katılamaması sonucu üç takımla devam ettirilen A grubunda, maçlardan önce Çin temsilcisi RNG'nin dominant performans göstererek rahatça gruptan çıkacağı tahmin ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Turnuvanın en hızlı galibiyetlerini RNG maçlarında gördük. Rakiplerine göz açtırmadan oynadıkları oyun taraftarlarını fazlasıyla memnun etti. Onlar için şuanda net yorum yapmak rakiplerinin seviyesini de göz önüne aldığımızda sağlıklı olmayacaktır fakat en büyük rakipleri Damwon Gaming olacak gibi gözüküyor.

Grup aşamasının en büyük sürprizine Pentanet GG imza attı. Avusturalya temsilcisi yakından tanıdığımız Unicorns of Love'ı son günde üst üste mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı. Gösterdikleri başarının temelinde kendilerine olan güven duygusu yatıyor. Her maçını son maçmış gibi oynayan Pentanet GG metanın gerekliliklerine bağlı kalmadan farklı seçimlerle (Karthus, Zed,Qiyana)rakiplerini şaşırtmayı başardı.

<a class='keyword-sd' href='/msi/' title='MSI'>MSI</a> 2021 grup aşaması değerlendirmesi: Pentanet GG'nin başarısı,RNG-DWG rekabeti

B GRUBU

Tüm gruplar içerisinde en yakın geçmesi beklenen grup temsilcimiz fastPay Wildcats'in de mücadele ettiği B grubuydu. Her ne kadar LEC şampiyonu Mad Lions diğer takımlara kıyasla güçlü gözükse de onlara karşılık verebilecek PSG Talon vardı. Brezilya ve Türkiye bölgeleri arasındaki fark da aşırı büyük olmadığından dört takımın son güne kadar mücadele vermesi tahmin ediliyordu.

PSG Talon beklenenden daha yavaş başladı. Mad Lions ise maçlara fırtına gibi giriş yaptı. Brezilya temsilcisi Paing Gaming de geçtiğimiz senelere göre çok daha iyi gözüktü. Temsilcimiz fastPay Wildcats için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bireysel olarak yaptığımız basit hatalar ve panik oyunumuz bizi bir adım geri götürdü. Maçlarda istediğimiz üstünlüğü alsak da sonrasında yaptığımız yanlış seçimler galibiyetleri elimizden aldı.

Grup favorisi Mad Lions yalnızca fastPay Wildcats'e takıldı. Pain Gaming'in umudu ise PSG Talon'un temsilcimizi mağlup ettiği son gün maçından sonra tükendi. Turnuva öncesi yapılan tahminlerin çoğu gerçekleşti ve Mad Lions- PSG Talon ikilisi bir üst tura yükselmeyi başardı.

C GRUBU

Gelelim bir diğer merakla beklediğimiz gruba. Damwon Gaming ve Cloud9'ın olduğu grup şüphesiz ki en çok takip edilen karşılaşmalara sahne oldu. Perkz transferinden sonra C9'ın yakalayabileceği başarılar yalnızca kendi taraftarları için değil tüm Leauge of Legends severler için ilgi konusu haline geldi. Grup maçlarına C9 ekibi istediği gibi başlayamadı fakat son gün Damwon karşısında alınan galibiyet ile toparlamayı başardı. Detonation FocusMe beklentilerin üzerine çıkmayı başarsa da gruptan çıkmak için yeterli olmadı. Damwon Gaming ise Dünya Şampiyonası'nda olduğu kadar dominant gözükmese de sürprize şans tanımadan gruptan lider çıkmayı başardı.

İkinci aşama olan 'Rumble Stage' 14 Mayıs Cuma günü 16: 00'da turnuvanın en büyük iki favorisinin karşılaşacağı DWG-RNG maçı ile başlıyor. Tüm maçları türkçe anlatım ile LoLespor ve kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

MSI 2021 grup aşaması değerlendirmesi: Pentanet GG'nin başarısı,RNG-DWG rekabeti

oyunlar, Mayıs, Salı, PSG, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar MSI 2021 grup aşaması değerlendirmesi: Pentanet GG'nin başarısı,RNG-DWG rekabeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
17:54 Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
17:51 Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek
17:19 Depo olarak kullanılan konteyneri, patlayan parfüm kutusu küle çevirdi
16:59 Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor
16:53 Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
16:15 Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi         
19:38
İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki evi bombaladı İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki evi bombaladı         
18:43
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Sayan taburcu edildi Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Sayan taburcu edildi         
18:27
İsrail basını sızdırdı! Polis amiri, kapalı toplantıda Netanyahu'yu yerden yere vurmuş İsrail basını sızdırdı! Polis amiri, kapalı toplantıda Netanyahu'yu yerden yere vurmuş         
18:10
Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız         
17:55
DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi         
17:38
Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor         
16:22
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 20:03:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSI 2021 grup aşaması değerlendirmesi: Pentanet GG'nin başarısı,RNG-DWG rekabeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement