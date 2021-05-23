MSI 2021 şampiyonu Çin temsilcisi RoyalNeverGiveUp! - Son Dakika

MSI 2021 şampiyonu Çin temsilcisi RoyalNeverGiveUp!

23.05.2021 22:58
MSI 2021 şampiyonu Çin temsilcisi RoyalNeverGiveUp!, System.String[]

2018'den sonra RNG tekrar MSI şampiyonu olmayı başardı! Bizlere Uzi'li günleri hatırlattı.

heyecanı bugün oynanan büyük final ile sona erdi. Grup aşamasındaki dominant performansıyla kendini göstermeye başlayan ve kapışma aşamasında sürprize yer vermeyen LPL temsilcisi RoyalNeverGiveUp, yarı finalde Vietnam temsilcisi PSG Talon'u mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Diğer yandan son dünya şampiyonu LCK temsilcisi DWG KIA, çifte kupa kazanma amacıyla turnuvanın en büyük iki favorisinden biri olarak katıldığı MSI 2021'de yarı finalde temsilcimiz Armut'un takımı Mad Lions'ı ezerek geçmeyi başardı ve finalde RNG'nin rakibi oldu.

EN YAKIN İKİ RAKİP

Güç dengeleri ve kadro kalitesi olarak birbirlerine rakip olabilecek seviyede iki takım büyük finalde karşı karşıya geldi. Her iki takım da finale kadar fazla zorlanmadı.

Final serisinin genelinde seçim yasaklama ekranından RNG tarafı önde çıktı. Her ne kadar ikinci maçta ShowMaker cebinden Xerath'ı çıkarmayı başarsa da erken oyun kompozisyonlarına DWG KIA fazla önem vermedi.

Öte yandan DWG ekibinin en zayıf noktası şüphesiz ki alt koridordu. Beryl'in turnuvanın başından beri kendi başına yakalanmaları takımın temposuna ciddi zarar verdi ve partneri Ghost da rakibi GALA'ya yeteri kadar iyi cevap veremedi. RNG alt koridorda elde ettiği üstünlük ile hem ejder hem de erken oyunun kontrolünü daha rahat ele geçirdi. GALA serinin tamamında en rahat ettiği şampiyon Kai-Sa'yı almayı başardı.

MSI 2021 şampiyonu Çin temsilcisi RoyalNeverGiveUp!

DWG reaksiyon vermeyi başardı

Seride 2-1 geri düşen DWG KIA dördüncü maçta onlardan beklediğimiz ve Dünya Şampiyonası'nda izlediğimiz dominant oyunu ile reaksiyon vermeyi başardı. Renekton-Nidalee kombosu ile erken oyunda aldıkları üstünlüğü çığ gibi büyüten DWG, Ghost'un pentasıyla birlikte mental olarak da seriye döndü ve kupayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

Beşinci maç

Her iki takım da en rahat ettiği seçimleri almak istedi. Canyon Morgana'dan vazgeçerek Rumble almayı tercih etti. Menzil üstünlüğü ile fark yaratmak için DWG Varus ve Jayce gibi seçimlere yöneldi. Objektifler öncesi dürtme potansiyeli ve çok uzaklardan Rumble ultisi ile hasar vermeyi sağlayan, aynı zamanda Jayce'in şok patlamaları ile rakibi iyice rahatsız eden kompozisyon rakibi RNG'in yakın dövüş kompozisyonuna nazaran daha önde gözüküyordu.

Erken oyunda Wei koridor baskınlarıyla dört skor çıkarmayı başardı ve takımını öne geçirdi. 10. dakikaya gelindiğinde RNG iki bin altınlık üstünlük elde etmişti. Damwon tarafı gereksiz savaşlardan kaçınarak oyunu soğutmayı tercih etti. Orta oyuna geçilirken RNG'nin iki tane net savaş kazanmasıyla altın farkı dakika 20'de bir anda beş bin civarına fırladı. Bir dakika sonra orta koridorda başlatılan savaşta kendi takımından bir oyuncuyu bile kaybetmeden katliam atmayı başaran RNG, direksiyonu tamamen eline aldı. Tamamen fiestaya dönen maçta 10 bin altın farkı ile rakibini ezmeyi başaran RoyalNeverGiveUp, turnuvanın genelinde daha iyi performans gösteren taraf olarak şampiyon olmayı başardı.

MSI 2021 şampiyonu Çin temsilcisi RoyalNeverGiveUp!

Son Dünya Şampiyonu DWG için bu sonuç şüphesiz ki hayal kırıklığı. Yalnızca 6 ay önce baştan sona domine ettikleri Worlds sonrası MSI genelinde kendi ritimlerini bulamamaları kötü oldu. RNG ise MSI turnuvalarında en başarılı takımlardan biri olduğunu tekrar gösterdi. LPL'de tüm zorlu engelleri aşarak buralara kadar gelmeyi başaran genç kadro, SKT ile birlikte MSI kupasını iki kez kazanan tek takım olarak tarihe geçti. Tecrübeli üst koridor oyuncusu Xiahou ise iki farklı rol ile uluslararası turnuva kazanmayı başaran ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

MSI 2021 şampiyonu Çin temsilcisi RoyalNeverGiveUp!

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar MSI 2021 şampiyonu Çin temsilcisi RoyalNeverGiveUp! - Son Dakika


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