MSI 2022 Güney Kore'de! - Son Dakika
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MSI 2022 Güney Kore'de!

04.04.2022 08:48

MSI 2022 Güney Kore'ye geri dönüyor!

İlk kez 2015'te düzenlenen MSI'ın bu yıl yedincisine tanık olacağız.

Merakla beklenen MSI 2022'de, dünyanın en iyi takımları hünerlerini sergilemek için Güney Kore'nin Busan şehrine geliyor.

LoL Esporu'nun küresel rekabet sahnesinin başlangıç ayağı tarihte ilk kez Güney Kore'de gerçekleşecek. 12 bölgesel ligin en iyi takımları özgün karakterlerini ve becerilerini ön plana çıkarmak ve MSI Şampiyonu olmak için 10-29 Mayıs tarihleri arasında mücadele edecek.

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LoL Espor Global Lideri Naz Aletaha, "Güney Kore, espor sektöründe yıllardır önde gelen ülkelerden biri. MSI'ı Kore'de ilk kez düzenleyerek, ülkenin espor sahnesindeki şanlı tarihine, Koreli taraftarların tutkusuna ve profesyonel takımların yeteneklerine saygılarımızı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Busan, 2014 ve 2018 Dünya Şampiyonası'nda bize harika ev sahipliği yaptı. Dünyanın en iyi League of Legends takımlarının çekişmesini izlemek için Busan'a dönmeye sabırsızlanıyoruz."

MSI 2022 Güney Kore'de!

Takımlar Worlds 2019'dan bu yana ilk kez tüm turnuva boyunca uluslararası canlı seyirci kitlesi karşısında küresel sahneye çıkacak. Busan Sinema Merkezi, turnuvanın Grup Aşaması ve Kapışma Aşamasına ev sahipliği yapacak. Galip gelen dört takım Bexco Sergi Salonu'nda Eleme Aşaması için bir araya gelecek. Bilet detayları daha sonra duyurulacak.

TURNUVA FORMATI

12 bölgenin en iyi takımları Grup Aşaması, Kapışma Aşaması ve Eleme Aşamasında mücadele edecek.

10-15 Mayıs: Takımlar kura sonucu her birinde dört takım bulunan üç gruba ayrılacak ve Grup Aşamasında kendi gruplarında ikili lig usulünde tek bir maç oynayacak.

18-22 Mayıs: Her bir gruptan çıkan ilk iki takım Kapışma Aşamasına ilerleyecek ve halen turnuvada olan altı takım burada ikili lig usulünde tek bir maç oynayacak.

27-29 Mayıs: İlk dörde kalan takımlar, 5 maçlık tekli eleme serilerinin oynanacağı Eleme Aşamasına çıkacak. Takımlar kozlarını paylaştıktan sonra, sona kalan iki takım finalde karşılaşacak ve rekabetçi sezonun ortasındaki en iyi League of Legends takımı belli olacak. Galip gelen takım evine şampiyona kupası ve 2022 MSI Şampiyonu unvanıyla dönecek.

MSI 2022 Güney Kore'de!

BUSAN, GÜNEY KORE

Kore'nin en kalabalık ikinci şehri olan Busan esporun yuvası olarak görülüyor. StarCraft Brood War ProLeague finalleri 2004-2010 yılları arasında Busan'ın 1,4 kilometre uzunluğundaki Gwangalli Sahili'nde gerçekleşti. Ayrıca Busan ülkenin yıllık olarak düzenlenen en büyük oyun fuarı G-Star'a da ev sahipliği yapıyor. Kıyı şehri ayrıca kültür, müzik ve sanata verdiği önemi gösteren "Festival ve Film Kenti" lakabıyla da anılıyor.

Riot Games Güney Kore'de daha önce de 2014 ve 2018 Dünya Şampiyonaları gibi küresel etkinlikler düzenlemişti.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ilerleyen tarihlerde paylaşılacak. Gelişmelerden haberdar olmak için #MSI2022 etiketini ve @lolespor hesabını takip edin ve lolespor.com adresinden gözünüzü ayırmayın.

MSI 2022 Güney Kore'de!
Kaynak: EsporGazetesi.com
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Güney Kore, Busan, Kore, MSI, Gamegar, Son Dakika

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