MSI 2022 hakkında her şey! - Son Dakika
Üye Girişi

MSI 2022 hakkında her şey!

27.04.2022 17:38
MSI 2022 hakkında her şey!

MSI grup kuraları belli oldu! 2022 Sezon Ortası Turnuvası'nın grup aşaması için 11 bölgeden gelen takımlar kurayla dörder takımdan oluşan iki gruba ve üç takımdan oluşan bir gruba yerleştirildi.

MSI 2022'nin ilk ayağı olan grup aşaması 10-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Her gruptaki ilk iki takım kapışma aşamasına yükselecek.

  1. A GRUBU: LCK (T1), VCS, LLA (AZE), LJL (DNG)
  2. B GRUBU: LPL (RNG), PCS (PSG), TCL (IW), CBLOL (RED)
  3. C GRUBU: LEC (G2), LCS, LCO (ORDER)

MSI grup aşaması Busan Espor Arenası'nda gerçekleşecek. Kapışma ve eleme aşamaları Bexco 1. Sergi Salonu'nda yapılmaya devam edecek. Ek olarak MSI kapışma aşamasının oynanış tarihlerinde değişiklikler yapıldı. Kapışma aşaması 20-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. MSI 2022 öncesinde, LoL Espor Global Lideri Naz Aletaha yaklaşan turnuva için açıklamalarda bulundu;

"Son iki yıldır küresel COVID-19 salgını canlı etkinlikler alanında hayal bile edemeyeceğimiz zorluklar çıkardı. Bu süreçte hedefimiz güvenli ve adil etkinlikler düzenlerken taraftarların ve profesyonel oyuncuların genel deneyimini de olabildiğince korumaktı. Küresel salgına ilişkin seyahat kısıtlamaları hala gerçekliğini ve değişkenliğini koruyor. Bu kısıtlamaların etkilerini de ekosistemimiz genelinde hissediyoruz."

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

"Şu anda LPL (Çin'in bölgesel ligi) devam etmekte olan küresel salgının zorluklarıyla karşı karşıya. Bunun bir sonucu olarak ligin MSI temsilcisi, Kore'nin Busan şehrine seyahat edemeyecek. Ancak teknoloji, etkinlik ve rekabetçi operasyonlarımızı yürüten ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları sayesinde katılmaya hak kazanan LPL takımı, Çin'den temassız bir şekilde turnuvada rekabet edebilecek. Takım, yerel sağlık ve güvenlik protokollerine uygun olarak kendi kurum binalarından ya da Şanghay'daki LPL Arena'dan turnuvaya katılacak.

Bu kararı alırken güvenlik, altyapı, konum ve rekabetçi bütünlük gibi birçok etkeni göz önünde bulundurduk. LPL'in uzaktan oynayışı destekleyebilecek altyapıya sahip olmasının yanı sıra Çin'le Kore arasındaki ping değeri de makul bir seviyede. Adil bir turnuva olması için turnuvadaki tüm takımların pingini 35ms değerine olabildiğince yakın tutmamızı sağlayacak bir ağ gecikmesi aracı kullanacağız."

"Aynı aracı 2020 Sezon Ortası Kupası sırasında LPL - LCK karşılaşması için Çin ile Kore arasındaki pingi düzenlemek için kullanmıştık. Turnuvanın rekabetçi bütünlüğünü bozmamak için tüm MSI takımlarının hazırlık maçlarını ve antrenmanlarını bu ping değerinde yapmalarını sağlayacağız. Turnuva boyunca hem Kore hem de Çin'de hakem desteği ve denetimi bulunduracağız."

"Son iki yıl biraz sarsıntılı geçse de LoL için paylaştığımız tutku hiç değişmedi. Taraftarlara, takımlara, profesyonel oyunculara ve partnerlerimize bu çetin koşullarda yolumuzu bulmamızda yardımcı oldukları için teşekkür ederiz. 10 Mayıs'ta LoL Esporu'nun en iyi takımlarını MSI'da ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. MSI 2022 yaklaşırken etkinlik, biletler ve dahası hakkında lolespor.com'da ve sosyal kanallarımızda bilgi ve güncellemeler yayınlanmaya devam edeceğiz!"

MSI 2022 hakkında her şey!
YORUMLAR
500
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu düşünülen uçak Tayvan'a yaklaşırken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu düşünülen uçak Tayvan'a yaklaşırken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan... Son Dakika: ABD'nin uçağının Tayvan'a inmesinin ardından Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti Son Dakika: ABD'nin uçağının Tayvan'a inmesinin ardından Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: EsporGazetesi.com

Çin Halk Cumhuriyeti, League Of Legends, Kore, MSI, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar MSI 2022 hakkında her şey! - Son Dakika

Bu haber EsporGazetesi.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. EsporGazetesi.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı EsporGazetesi.com kurumudur.

Son Dakika
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:58 Yaşlı kadın kaldırımda gördüğü çiçeği önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı! Olay anı kameralara yansıdı
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:59:59. #1.12#
SON DAKİKA: MSI 2022 hakkında her şey! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement