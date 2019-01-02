Msı Anakartlarda Uefı Windows 10 Kurulumu
1 saat önce
Bu rehberimizde Rufus ile hazırladığınız Windows 10 USB'sinden nasıl boot edip kuruluma başlayacağınızı gösteriyoruz.
Bu rehberimizde Rufus ile hazırladığınız Windows 10 USB'sinden nasıl boot edip kuruluma başlayacağınızı gösteriyoruz. Rufus ile Windows 10 USB'si hazırlamak için bu rehbere bakabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch'v=XzvvS...
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:58 Kaynak: Youtube
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