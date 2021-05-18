MSI Kapışma aşaması son gününde RNG Damwon KIA'yı mağlup ederek zirveye ortak oldu! - Son Dakika

bugün oynanacak altı karşılaşma ile sona eriyor. RNG ve DWG KIA birincilik için kıyasıya mücadele verirken Cloud9 ekibi ilk dörde girmek için şansını zorluyor. Birinci olan takımın üçüncü veya dördüncü takım arasından istediği rakibi seçebilme avantajı olduğu için 6G2M durumundaki RNG ekibi mutlaka yenmesi gereken bir maça çıktı.

RNG daha üstün olan taraf

Turnuvanın bariz en güçlü iki takımı gibi gözüken RNG ve DWG arasında ilk maçtaki gibi yine yakın, iki tarafa da gidebilecek bir maç gördük. Ghost bireysel performansının çok altında basit hatalar yaptı ve GALA'nın hiper taşıyıcı seviyesine ulaşmasında rol oynadı. Üst koridorda Xiaohu Udyr-Sion ikilisinin başarıyla sonuçlanan kule altı denemeleri sebebiyle bir hayli geri düştü. Objektifler üzerinde RNG'nin üstünlüğünden söz edebilsek de baron etrafında yapılan savaşta DWG katliam alarak ırta oyunda maça geri dönmeyi başardı.

RNG tarafı üçüncü ve dördüncü alev ejderi için yapılan alt nehir savaşlarında Gnar-Rell kombosunu çok iyi kullandı. Alev ruhunu rakibine kaptırmak istemeyen DWG son ejder savaşında katliam verdi ve mağlubiyete engel olamadı.

Böylelikle her iki takım da 7G2M durumuna geldi. RNG son maçını kazandığı takdirde MSI Kapışma aşamasını lider olarak tamamlayacak.

Günün diğer beş karşılaşması şu şekilde:

17: 00 — Pentanet GG vs PSG Talon

18: 00 — RNG vs Mad Lions

19: 00 — PSG Talon vs Cloud9

20: 00 — DWG KIA vs Pentanet GG

21: 00 — Mad Lions vs Cloud9

Maçları Lolespor ve kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.