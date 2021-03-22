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MSI ve VALORANT Masters'ın düzenleneceği Reykjavik yakınlarında bulunan volkan harekete geçti - Son Dakika

MSI ve VALORANT Masters'ın düzenleneceği Reykjavik yakınlarında bulunan volkan harekete geçti

22.03.2021 00:20
MSI ve VALORANT Masters'ın düzenleneceği Reykjavik yakınlarında bulunan volkan harekete geçti

Patlama nedeniyle hava trafiği durduruldu.

League of Legends MSI ve VALORANT Masters için seçilen yer İzlanda'nın Reykjavík kentinin yaklaşık 20 mil güneyinde bulunan yanardağ 781 yıl sonra patladı, her iki turnuva da Mayıs ayında başlayacak.

Yerel basına göre patlama sonrası hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Havaalanının, Fagradalsfjall'daki patlama kaynağının yaklaşık 20 mil kuzeyinde yer almakta olduğu bildiriliyor.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'ne göre ise son haftalarda Reykjanes Yarımadası'ndaki binlerce deprem gerçekleşmiş ve patlama gelmeden önce büyük bir sismik faaliyet oluşturmuş.

Ayın başlarında Riot Games, "sismik ve volkanik faaliyetin İzlanda'da yaşamın bir gerçeği" olduğunu ve "bu doğa olaylarını çevreleyen tüm planlama ve hazırlık alanlarında İzlandalı yetkililerin deneyimlerine güven duyduğunu" söyledi.

MSI 6 Mayıs'ta başlayacak, VALORANT etkinliği ise MSI'nın sona ermesinden iki gün sonra 24 Mayıs'ta başlayacak.

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İzlanda, Patlama, Espor, Mayıs, MSI, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar MSI ve VALORANT Masters'ın düzenleneceği Reykjavik yakınlarında bulunan volkan harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSI ve VALORANT Masters'ın düzenleneceği Reykjavik yakınlarında bulunan volkan harekete geçti - Son Dakika
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