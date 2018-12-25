Son Dakika Haberleri: Mskü Araştırma Görevlisine "Odtü Yılın Tezi Ödülü"

Mskü Araştırma Görevlisine "Odtü Yılın Tezi Ödülü"

2 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Pişkin'in doktora tezi, 2017/2018 Akademik Yılı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 'Yılın Tezi Ödülü'ne layık görüldü.

Mskü Araştırma Görevlisine
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Pişkin'in doktora tezi, 2017/2018 Akademik Yılı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 'Yılın Tezi Ödülü'ne layık görüldü.

"Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı" tarafından her yıl düzenlenen Ödül Töreni, bu yıl ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Araştırma Görevlisi Fatih Pişkin, "Çoğulcu Yaklaşımla Hidrojen Ayırıcı Membranların Geliştirilmesi" başlıklı tezi ile; ODTÜ'nün çeşitli bölümlerinde bir önceki takvim yılı içinde tamamlanan lisansüstü tez çalışmaları arasından uzmanlarca başarılı bulunarak önemli bir başarı elde etmiş oldu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:21 Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu

Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:21:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mskü Araştırma Görevlisine "Odtü Yılın Tezi Ödülü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]