Mskü Araştırma Görevlisine "Odtü Yılın Tezi Ödülü"
2 saat önce
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Pişkin'in doktora tezi, 2017/2018 Akademik Yılı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 'Yılın Tezi Ödülü'ne layık görüldü.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fatih
Pişkin'in doktora tezi, 2017/2018 Akademik Yılı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) 'Yılın Tezi Ödülü'ne layık görüldü.
"Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı" tarafından her yıl düzenlenen Ödül Töreni, bu yıl ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Araştırma Görevlisi Fatih Pişkin, "Çoğulcu Yaklaşımla Hidrojen Ayırıcı Membranların Geliştirilmesi" başlıklı tezi ile; ODTÜ'nün çeşitli bölümlerinde bir önceki takvim yılı içinde tamamlanan lisansüstü tez çalışmaları arasından uzmanlarca başarılı bulunarak önemli bir başarı elde etmiş oldu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:21 Kaynak: İHA
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