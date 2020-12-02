MSKÜ Araştırmacıları "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldı - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi araştırmacıları dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesinin yayımlandığı bildirildi.

Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışmanın Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, çalışmaların "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandığı ifade edildi.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayımlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmaların incelenerek 161 bin 442 bilim insanının listelendiği anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizden Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Keçebaş, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Akın Taşçıkaraoğlu 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' arasında gösterildi."