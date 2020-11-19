MSKÜ'de yöneticiler öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) dekan ve müdürler, uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek için online ortamda öğrencilerle buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, uzaktan eğitim sürecinde yaşanacak aksaklıkları en aza indirmek ve süreci en verimli şekilde yürütmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminde de uzaktan eğitime geçilmesi kararının ardından çalışmaların hızlandırılmasıyla, yöneticiler ve öğrenciler bir araya getirildi.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yaşadığı sorunları dinlemek, çözüm yollarını tartışmak ve daha verimli bir uzaktan eğitim modeli geliştirmek için dekanlar ve müdürler video konferans yöntemiyle öğrencileri dinledi.

Yoğun katılımın olduğu toplantılarda akademik takvim, teorik derslerin işleyişi, pratik derslerin yürütülmesi ve sınav süreçleriyle ilgili öğrencilere bilgi verildi.