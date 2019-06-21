Son Dakika Haberleri: MSKÜ'den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu
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MSKÜ'den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu

1 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

MSKÜ'den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu, System.String[]
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende konuşma

yapan Rektör Hüseyin Çiçek, 2018-2019 yılında 7 Bin 550, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar ise toplam 86 Bin 833 öğrencinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun olduğunu söyledi.

Törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, aileler, öğrenciler katıldı.

Zeybek gösterisi ile başlayan törende konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "2018-2019 yılında 42 Bin 284 öğrenci sayısına ulaşan üniversitemizde kuruluşumuzdan bugüne kadar toplam 86 Bin 833 öğrenci mezun oldu. Bugün 2018-2019 eğitim yılında 7 Bin 550 öğrencimizi mezun edecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Rektör Çiçek konuşmasının devamında ise, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar bir çok başarıya imza attık. Bu başarının altında Muğla halkına kadar herkesin imzası yer alıyor. 2018-2019 yılında 2 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulumuza ilk kez öğrenci alarak, faal 17 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulumuz ile hedeflerimize yürümüyor, adeta koşuyoruz. Muğla'nın, bölgenin ve ülkemizin yükselen değeri olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi marka kentin, marka üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Mezuniyet töreni kep atma töreni ve dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel
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