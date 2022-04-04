MSKÜ'den öğretmenlere ders materyalleri hazırlama eğitimi - Son Dakika
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MSKÜ'den öğretmenlere ders materyalleri hazırlama eğitimi

04.04.2022 14:08
MSKÜ'den öğretmenlere ders materyalleri hazırlama eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından "Öğrenmede Evrensel Tasarım: Öğretim Stratejilerine Teknolojinin Entegre Edilmesi" projesi kapsamında, 20 farklı şehrinden gelen öğretmenlere ders materyalleri hazırlama konusunda teorik ve uygulama eğitimi verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından "Öğrenmede Evrensel Tasarım: Öğretim Stratejilerine Teknolojinin Entegre Edilmesi" projesi kapsamında, 20 farklı şehrinden gelen öğretmenlere ders materyalleri hazırlama konusunda teorik ve uygulama eğitimi verildi.

Katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje, "TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında desteklendi.

Proje kapsamında Akyaka'daki bir otelde 20 şehirden gelen 40 sınıf öğretmenine öğrenmede evrensel tasarım ilkeleri ve erişilebilir ders materyalleri hazırlama konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Candan Hasret Şahin'in yürütücü, Prof. Dr. Bilal Duman ve Özel Eğitim Öğretmeni ve yüksek lisans öğrencisi Hasan Hüseyin Şahin'in araştırmacı olduğu proje kapsamında teknolojiyi öğretim stratejilerine entegre ederek öğrenmeyi kolaylaştırmak ve ilerlemeyi görünür kılmakla birlikte farklı gereksinimi olan bireylere yönelik öğretim süreci konusunda yaşanan sorunlara çözümler sunulacak.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSKÜ'den öğretmenlere ders materyalleri hazırlama eğitimi - Son Dakika


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