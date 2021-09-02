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MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan - Son Dakika

MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan

02.09.2021 12:00

MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan -Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olan 445 sağlıkçı mezun oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan 445 öğrenci diplomalarını aldı.

MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olan 445 sağlıkçı mezun oldu

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan 445 öğrenci diplomalarını aldı. Sağlık Bilimleri Fakültesinden 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 75 Diyetisyen, 110 Fizyoterapist, 218 Hemşire ve 42 Sağlık yöneticisi olmak üzere toplam 445 sağlık profesyoneli mezun oldu.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve öğrenci aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıçhan Bayar, pandemi sürecinde sağlık personelinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Bayar, "Fakültesinden 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 75 Diyetisyen, 110 Fizyoterapist, 218 Hemşire ve 42 Sağlık yöneticisi olmak üzere toplam 445 sağlık profesyoneli mezun etmenin gururunu yaşamaktayız. Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisinin devam ettiği bir dönemde küresel salgınla mücadelede sağlık bilimlerinin ve sağlık çalışanı yetiştirmenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Mezunlarımızın gerek bu salgın döneminde gerekse meslek hayatları boyunca yapacakları mesleki çalışmalarla birey, aile ve toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaklarına ve başarılar elde edeceklerine tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, tüm dünyanın Covid-19 ile önemli bir sınav verdiğini belirtirken, Türkiye'nin bu savaşta gerek sağlık ordusu, gerekse sağlık tesisleri ile salgın sürecini en az hasarla atlatacak ülkelerin başında geldiğini açıkladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin hız kazanarak hizmetlerinin de şekil değiştirdiği bir süreç yaşadıklarını söyledi. Rektör Çiçek, bugün mezun olan öğrencilerin teknoloji ile bütünleşmiş, yenilikçi uygulamalarla donanmış olarak mezun olduklarını belirtti. Bugün mezun olan sağlık öğrencilerine diploma verirken, aslında onları değil, ülkemizi ve insan sağılığını ödüllendirdiklerini açıkladı.

Gerçek hayat mücadelesinin mezuniyet ile başladığını söyleyen Rektör Çiçek, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ömrünüzün sonuna kadar sizin üniversitenizdir. Sizinle gurur duyuyor, hepinizi içtenlikle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesinin değişik birimlerinden mezun olan öğrenciler bölüm başkanları tarafından yekin ettirildi. Öğrencilerin mezuniyet belgeleri Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer ve Fakültenin öğretim görevlileri tarafından verilmesinin ardından kep atma töreni düzenlendi.

MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan
MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan
MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan
MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İl Sağlık Müdürü, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSKÜ'den sağlık ordusuna 445 taze kan - Son Dakika


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